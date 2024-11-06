Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг
Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг розповів, що в США не очікується жодних оскаржень результатів президентських виборів від штабу Камали Гарріс
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"День голосування в США пройшов досить спокійно. Ніяких ексцесів ніде не було. Лише надходили повідомлення про бомби в районах виборчих дільниць в штаті Джорджія. Ці повідомлення розповсюджувались з Росії. Окрім цього, жодних зіткнень чи інших якихось надзвичайних ситуацій не було", - розповів Айзенберг.
За словами професора, жодних судових позовів щодо результатів виборів в США не очікується. Трамп вже вважається обраним президентом.
"Також не було жодних зафіксованих порушень в ході голосування на цих виборах. Особисто я голосував кілька днів тому достроково й тоді також все пройшло досить спокійно. Звичайна черга й голосування. Тому, можемо констатувати, що Трамп є обраним президентом, хоча про це ще мають офіційно оголосити й затвердити. Сьогодні немає жодних підстав для судових позовів чи оскаржень результатів виборів", - додав він.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
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