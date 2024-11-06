Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг
Ексклюзив

Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг

Віталій Бесараб
6 листопада, 2024 середа
18:59
Світ Дональд Трамп

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг розповів, що в США не очікується жодних оскаржень результатів президентських виборів від штабу Камали Гарріс

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"День голосування в США пройшов досить спокійно. Ніяких ексцесів ніде не було. Лише надходили повідомлення про бомби в районах виборчих дільниць в штаті Джорджія. Ці повідомлення розповсюджувались з Росії. Окрім цього, жодних зіткнень чи інших якихось надзвичайних ситуацій не було", - розповів Айзенберг.

За словами професора, жодних судових позовів щодо результатів виборів в США не очікується. Трамп вже вважається обраним президентом.

"Також не було жодних зафіксованих порушень в ході голосування на цих виборах. Особисто я голосував кілька днів тому достроково й тоді також все пройшло досить спокійно. Звичайна черга й голосування. Тому, можемо констатувати, що Трамп є обраним президентом, хоча про це ще мають офіційно оголосити й затвердити. Сьогодні немає жодних підстав для судових позовів чи оскаржень результатів виборів", - додав він.

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
     
Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів
у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Автор Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
20:04
Київ метро
У метро Києва пасажир потрапив під потяг, низку станцій закрили на вхід
20:02
OPINION
Галактика Баха
20:02
Live
Егіналду (на передньому плані), Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Янг Бойз"0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:00
мобілізація
Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу
19:44
Дональд Трамп
Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN
19:38
Українці за кордоном відтепер можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту
19:36
На Курщині бійці 47-ї ОМБр взяли в полон ексвагнерівця, який є свідком відтинання голів полоненим українським військовим
19:10
Огляд
Дональд Трамп
Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні
19:06
Камала Гарріс
Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ
19:05
Ексклюзив
окупанти танк
Силам оборони доведеться відійти від Курахового, - військовий експерт Ступак
18:54
вогонь, полум'я, пожежа
На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі
18:52
ЦВК визнала співзасновника Prometheus Примаченка обраним нардепом
18:49
Продукти для військових
Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ
18:43
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
18:29
Мелітополь
Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант
18:21
Офіс генпрокурора
Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
18:17
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти
18:16
Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство
18:14
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
18:05
OPINION
Чи впливає на щось облікова ставка НБУ
17:55
Відключення світла
Відключення світла без стресу: що варто мати вдома у разі відсутності електрики
17:48
Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі
Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста
17:44
Упаковка для курячих яєць
Оригінальні способи використання упаковки з-під яєць: топ-6 ідей
17:37
Трамп
Стратегія для України та наслідки для Європи: глави міноборони Франції та Німеччини обговорять перемогу Трампа на виборах у США
17:30
евакуація
На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних
17:30
Огляд
ракета FZ275 LGR
Що таке FZ275 LGR і як Україна планує долучитися до виготовлення високоточних ракет із лазерним наведенням
17:22
Джо Байден
Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News
17:10
Демісезонна та зимова: Міноборони тестує нові зразки жіночої форми
17:08
У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина
17:07
Олександр Усик
Промоутер спрогнозував революційні зміни у карʼєрі Усика
17:06
Прапор США
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
16:56
Ексклюзив
Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США для України, - Defense Express
16:55
У жовтні вибухотехніки розмінували 24 тис. га землі, найбільше – на Херсонщині
16:54
Вимагає $500 млн: Universal звинуватила дистриб’ютора Believe у піратстві музики Ріанни й Леді Гаги
16:48
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
"Шахтар" - "Янг Бойз": букмекери оцінили ймовірність перемоги українців у матчі Ліги чемпіонів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 99 боєзіткнень, окупанти скинули на Курщину 7 КАБів
16:27
Оновлено
Війна з Росією
З 1 листопада термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб, - Генштаб
16:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови
16:24
Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти
16:24
Марк Рютте
Рютте назвав війська КНДР на європейській землі небезпечним розширенням конфлікту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV