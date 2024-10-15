"Зіткнеться з серйозними наслідками": Білий дім застеріг Іран від погроз на адресу Трампа

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету і рішуче засуджуємо Іран за ці зухвалі погрози", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

Він попередив, що у разі нападу Ірану на будь-якого з американських громадян, "включно з тими, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тими, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками".

За даними Reuters, американські високопосадовці за дорученням Байдена надіслали повідомлення вищому керівництву іранського уряду з попередженням Тегерану припинити всі змови проти Трампа та колишніх американських високопосадовців.

Американський високопосадовець, на якого посилається видання, заявив, що Вашингтон розглядатиме як акт війни будь-яку спробу замаху на Трампа, якщо така спроба буде здійснена.