"Зіткнеться з серйозними наслідками": Білий дім застеріг Іран від погроз на адресу Трампа
У Білому домі заявили, що США впродовж багатьох років уважно відстежують погрози Ірану на адресу експрезидента Трампа, пригрозивши "серйозними наслідками", якщо Тегеран продовжить це робити
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету і рішуче засуджуємо Іран за ці зухвалі погрози", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.
Він попередив, що у разі нападу Ірану на будь-якого з американських громадян, "включно з тими, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тими, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками".
За даними Reuters, американські високопосадовці за дорученням Байдена надіслали повідомлення вищому керівництву іранського уряду з попередженням Тегерану припинити всі змови проти Трампа та колишніх американських високопосадовців.
Американський високопосадовець, на якого посилається видання, заявив, що Вашингтон розглядатиме як акт війни будь-яку спробу замаху на Трампа, якщо така спроба буде здійснена.
- 13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Згодом, 15 вересня, неподалік від кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.
- У жовтні штаб Трампа звернувся з проханням надати експрезиденту військову авіацію та додатковий захист Секретної служби після двох замахів. Байден сказав "дати йому все, що йому потрібно".
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