"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країни НАТО повинні бути готовими збивати російські літаки, якщо ті знову порушать повітряний простір Альянсу
Про це пише Bloomberg.
"Країни НАТО захищають себе, - наголосив Карні. - Безумовно, ми зробимо все необхідне, щоб захистити ці країни".
За його словами, використання Росією літаків і безпілотників над європейськими членами Організації Північноатлантичного договору слід розглядати як сигнал слабкості Путіна, а не сили.
"Росія перебуває під тиском. Вони намагаються зробити все, що можуть, щоб змінити ситуацію, але вони перебувають під економічним тиском, - зауважив канадський прем'єр. - Їхня військова ситуація — вони досягли певного прогресу протягом літа. Цей прогрес зупинився".
На його переконання, Путін "не зробив нічого, крім прорахунків у цій війні", він розраховував, що НАТО розділиться, але Альянс лише зміцнився.
"Він розраховував, що президент Зеленський втече. Він розраховував, що відбудеться повстання на його користь. Він постійно прораховувався в цьому конфлікті", - наголосив Карні.
Очільник канадського уряду також наголосив, що Оттава готова підтримувати Україну — від постачання зброї до участі у післявоєнній безпеці держави.
- Минулого тижня канадський сенатор Стен Кутчер закликав уряд своєї країни активніше допомагати прискоренню вступу України до ЄС і НАТО, наголосивши, що це посилить безпеку всієї Європи.
