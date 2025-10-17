"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу

Про це пише Bloomberg.

"Країни НАТО захищають себе, - наголосив Карні. - Безумовно, ми зробимо все необхідне, щоб захистити ці країни".

За його словами, використання Росією літаків і безпілотників над європейськими членами Організації Північноатлантичного договору слід розглядати як сигнал слабкості Путіна, а не сили.

"Росія перебуває під тиском. Вони намагаються зробити все, що можуть, щоб змінити ситуацію, але вони перебувають під економічним тиском, - зауважив канадський прем'єр. - Їхня військова ситуація — вони досягли певного прогресу протягом літа. Цей прогрес зупинився".

На його переконання, Путін "не зробив нічого, крім прорахунків у цій війні", він розраховував, що НАТО розділиться, але Альянс лише зміцнився.

"Він розраховував, що президент Зеленський втече. Він розраховував, що відбудеться повстання на його користь. Він постійно прораховувався в цьому конфлікті", - наголосив Карні.

Очільник канадського уряду також наголосив, що Оттава готова підтримувати Україну — від постачання зброї до участі у післявоєнній безпеці держави.