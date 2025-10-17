Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу

Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
13:07
Світ Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країни НАТО повинні бути готовими збивати російські літаки, якщо ті знову порушать повітряний простір Альянсу

Зміст

Про це пише Bloomberg.

"Країни НАТО захищають себе, - наголосив Карні. - Безумовно, ми зробимо все необхідне, щоб захистити ці країни".

За його словами, використання Росією літаків і безпілотників над європейськими членами Організації Північноатлантичного договору слід розглядати як сигнал слабкості Путіна, а не сили.

"Росія перебуває під тиском. Вони намагаються зробити все, що можуть, щоб змінити ситуацію, але вони перебувають під економічним тиском, - зауважив канадський прем'єр. - Їхня військова ситуація — вони досягли певного прогресу протягом літа. Цей прогрес зупинився".

На його переконання, Путін "не зробив нічого, крім прорахунків у цій війні", він розраховував, що НАТО розділиться, але Альянс лише зміцнився.

"Він розраховував, що президент Зеленський втече. Він розраховував, що відбудеться повстання на його користь. Він постійно прораховувався в цьому конфлікті", - наголосив Карні.

Очільник канадського уряду також наголосив, що Оттава готова підтримувати Україну — від постачання зброї до участі у післявоєнній безпеці держави.

  • Минулого тижня канадський сенатор Стен Кутчер закликав уряд своєї країни активніше допомагати прискоренню вступу України до ЄС і НАТО, наголосивши, що це посилить безпеку всієї Європи.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
підтримка України
Читайте також:
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: у посольстві оприлюднили ім'я загиблого
Інтернаціональний легіон
Автор Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
Автор Дмитро Марценишин
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 жовтня
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
11:19
Зеленський у США зустрівся з виробниками Patriot та керівниками енергокомпаній
10:52
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
10:37
На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
10:36
Ексклюзив
Володимир Омелян
Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом
10:13
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
10:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко
10:05
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 жовтня: гривня послабшала щодо євро та долара
10:02
OPINION
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
09:37
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 35 із 70 ворожих безпілотників
09:33
Юнармія
В окупованому Маріуполі відкрили "Будинок Юнармії": навчатимуть воювати дітей від 8 років
09:25
Ексклюзив
польща україна , біженці
Мігранти з України у 2022 році врятували нас в багатьох сферах, - польський політик Пєхота
09:01
Співзасновник та гітарист KISS Ейс Фрейлі
Помер співзасновник KISS та член Зали слави рок-н-ролу Ейс Фрейлі
08:30
нафтопереробний завод в Мумбаї, Індія
Індія скоротить імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США, - Reuters
08:19
Генштаб, фронт, ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 178 боїв, Сили оборони зупинили 55 російських атак на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
"Можна записати гріх, щоб не забути": священник ПЦУ отець Андрій Новосад розробив застосунок для сповіді
08:00
OPINION
Трамп і Путін. Tomahawk як карта у політичній грі
07:50
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
Росіяни переконані, що ЗСУ - це терористи, які тримають в заручниках цілі міста, - ексмер Херсона Миколаєнко
07:46
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 10 бронемашин та 730 військових
07:39
В ЄС досягли угоди щодо виділення €1,5 млрд на посилення оборони Європи та співпрацю з Україною
07:31
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
УПЛ: розклад та результати матчів 9-го туру чемпіонату України
07:16
Джон Роберт Болтон
Колишнього радника Трампа Болтона звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами
06:15
Аналітика
Зеленський, Путін, Трамп
"Томагавки" вже після Будапешту? Про дипломатичні гойдалки Трампа між Зеленським і Путіним
2025, четвер
16 жовтня
23:46
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився з ним зустрітися у Будапешті
23:34
крилата ракета "Tomahawk"
Навіть дискусія про "томагавки" змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою, - Сибіга
23:06
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі
22:38
Володимир Зеленський
"Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії": Зеленський прибув до США
21:52
Юлія Свириденко на зустрічі міністрів фінансів G7
"Розповіла про атаки РФ на енергоінфраструктуру": Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів G7
21:20
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Зустріч Трампа й Путіна у Будапешті юридично нічого не вирішить, - генерал Маломуж
21:18
Ексклюзив
Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України
21:00
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
"В керівництві області були люди, які вчинили зраду": ексмер Херсона Миколаєнко про 2022 рік
20:03
Ексклюзив
трамп путін
Зіткнення двох концепцій : Чаленко про нову телефонну розмову Трампа з Путіним
Більше новин
Про нас

