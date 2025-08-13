Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре

Про це повідомляє Сlash Report.

Напередодні саміту з Володимиром Путіним, американський президент заявив, що існує велика ймовірність проведення другої зустрічі.

Він зазначив, що якщо зустріч на Алясці в пʼятницю пройде добре він хотів би організувати тристоронні переговори між лідерами України і РФ.

"Якщо перша пройде добре, я хотів би майже відразу організувати другу — між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутній", - сказав Трамп.

Раніше джерела CBS News повідомляли, що тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна можуть організувати наприкінці наступного тижня.

Зазначається, що Сполучені Штати вже працюють над пошуком місця для проведення переговорів між лідерами.

Що передувало

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.