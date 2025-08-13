Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре
Оновлено

Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре

Марія Музиченко
13 серпня, 2025 середа
20:11
Світ Зеленський, Путін, Трамп

У середу, 13 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір організувати тристоронні переговори за участі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо пʼятничний саміт на Алясці пройде добре

Зміст

Про це повідомляє Сlash Report.

Напередодні саміту з Володимиром Путіним, американський президент заявив, що існує велика ймовірність проведення другої зустрічі.

Він зазначив, що якщо зустріч на Алясці в пʼятницю пройде добре він хотів би організувати тристоронні переговори між лідерами України і РФ.

"Якщо перша пройде добре, я хотів би майже відразу організувати другу — між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутній", - сказав Трамп.

Раніше джерела CBS News повідомляли, що тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна можуть організувати наприкінці наступного тижня.

Зазначається, що Сполучені Штати вже працюють над пошуком місця для проведення переговорів між лідерами.

Що передувало

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.  

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. 

За підсумками розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова до перемовин та обговорення територіальних питань, проте юридичне визнання окупованих РФ територій виключене.

