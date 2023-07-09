Світоліна - Азаренка: де та коли дивитись битву українки проти білоруски в 1/8 фіналу "Вімблдону"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На шляху до 1/8 фіналу "Вімблдону" Еліна Світоліна обіграла американку Вінус Вільямс, бельгійку Елізе Мертенс та американку Софію Кенін.

Букмекери вважають, що українка не є фавориткою у матчі з білорускою. На виграш Світоліної дають коефіцієнт 2,24. На Азаренка - 1,74.

У рейтингу WTA Еліна Світоліна займає 76 позицію, Вікторія Азаренка - 20.

"Вімблдон"

1/8 фіналу

9 липня

Еліна Світоліна - Вікторія Азаренка

Трансляція - Setanta Sports

Початок - 18:30