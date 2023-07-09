Світоліна - Азаренка: де та коли дивитись битву українки проти білоруски в 1/8 фіналу "Вімблдону"
Сьогодні, 9 липня, в 1/8 фіналу "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На шляху до 1/8 фіналу "Вімблдону" Еліна Світоліна обіграла американку Вінус Вільямс, бельгійку Елізе Мертенс та американку Софію Кенін.
Букмекери вважають, що українка не є фавориткою у матчі з білорускою. На виграш Світоліної дають коефіцієнт 2,24. На Азаренка - 1,74.
У рейтингу WTA Еліна Світоліна займає 76 позицію, Вікторія Азаренка - 20.
"Вімблдон"
1/8 фіналу
9 липня
Еліна Світоліна - Вікторія Азаренка
Трансляція - Setanta Sports
Початок - 18:30
- Нагадаємо, 5 липня у першому колі Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк перемогла Марію Саккарі з Греції.
- 6 липня українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко здобули перемоги у другому раунді Вімблдонського турніру. Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Цуренко – чешку Катерину Синякову. Ще одна українка – Ангеліна Калініна у матчі першого кола здолала іспанку Джессіку Боусас Манейро
- 7 липня Леся Цуренко перемогла румунку Анну Богдан з рахунком 2:1. Матч тривав 3 години 40 хвилин, а тайбрейк – рекордні 37 хвилин. У наступному колі українка зіграє з американкою четвертою сіяною Джессікою Пегулою.
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