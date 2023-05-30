Про це повідомляє Tribuna.com.

"Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через теніс усе сталося. Ми просто стріляємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну", - сказала Еліна Світоліна після перемоги у першому колі "Ролан Гаррос" над італійкою Мартіною Тревісан - 6:2, 6:2.

Вона додала, що наразі у багатьох видах спорту росіянам та білорусами дозволили відновити виступи у міжнародних змаганнях, тому дорога туди українцям буде закрита.

"Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ", - обурилася Світоліна.

Натомість вона запропонувала перемагати росіян та білорусів на спортивних майданчиках.

"У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та перегравати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", – переконана Світоліна.