Світоліна розкритикувала заборону українцям виступати на турнірах за участю росіян та білорусів
Українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала Міністерство молоді і спорту за заборону нашим атлетам брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами
Про це повідомляє Tribuna.com.
"Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через теніс усе сталося. Ми просто стріляємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну", - сказала Еліна Світоліна після перемоги у першому колі "Ролан Гаррос" над італійкою Мартіною Тревісан - 6:2, 6:2.
Вона додала, що наразі у багатьох видах спорту росіянам та білорусами дозволили відновити виступи у міжнародних змаганнях, тому дорога туди українцям буде закрита.
"Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ", - обурилася Світоліна.
Натомість вона запропонувала перемагати росіян та білорусів на спортивних майданчиках.
"У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та перегравати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", – переконана Світоліна.
- 28 березня МОК рекомендував міжнародним федераціям на свій розсуд вирішувати, чи допускати росіян та білорусів до змагань.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 25 квітня у Мінмолодьспорту заявили, що українські спортсмени отримають дозвіл на індивідуальний виступ на Олімпіаді-2024, якщо її бойкотуватиму збірна України через можливий допуск до Ігор росіян та білорусів.
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