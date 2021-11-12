Світоліна розповіла, скільки заробляв тренер, якого вона погнала

Про це повідомляє "Люкс ФМ".



Світоліна нещодавно оголосила про припинення співпраці з Ендрю Беттлсом. Українка натякнула, що він заробляв більше ніж 10 тис. євро на місяць.



"Скільки заробляють тренери у тенісі? Все залежить від їхнього рівня. Якщо ти не входиш до топ-100, топ-150, то можеш найняти тренера за 3 тис. євро в місяць. На тобі також і витрати на переїзд, харчування та проживання тренера. Якщо ти гравець топ-100, то зарплата у твого тренера - 6-7 тис. євро. Є відсоток і від призових, але це вже обговорюється індивідуально із гравцем, його агентом. Якщо ти гравець топ-10, то платитимеш мінімум 12 тис. євро зарплати наставникові плюс відсотків по 10 від призових з кожного змагання", - додала Світоліна.



Цієї осені Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA вперше з травня 2017 року. Зараз українка займає 15-е місце.

