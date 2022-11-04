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Світова ціна нафти зросла через падіння долара

4 листопада, 2022 п'ятниця
09:19
Економіка нафта нафтопровід

4 листопада ціни на нафту зросли через падіння долара, але зростання обмежено побоюваннями щодо рецесії та попиту пального після спалахів COVID у Китаї

Про це пише Reuters.

"Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 65 центів, 0,7%, до $95,32 за барель на 01:55 GMT. Контракт був на шляху до завершення тижня падінням лише на 0,5%", - йдеться в повідомленні.

Щодо ф'ючерсів на американську нафту West Texas Intermediate, то вони піднялися на 66 центів, або 0,8%, до 88,83 долара за барель, що є щотижневим приростом контракту на 1%.

"Обидва контракти впали на початку торгів, оскільки долар підвищився, а потім повернувся, коли індекс долара знизився на 0,3% до 112,67. Слабший долар підвищує попит на нафту, оскільки це робить товар дешевшим для тих, хто тримає інші валюти", - роз'яснюють у відомстві.

Аналітики вважають, попри те, що ринок тисне на занепокоєння попитом, очікується обмежена пропозиція, яка знизить ціни на нафту, адже європейське ембарго на російську нафту розпочне дію вже завтра, 5 грудня, а запаси нафти в США скоротяться.

  • 26 травня повідомлялося, що ціна нафти Brent стрибнула до найвищого рівня з кінця березня - на 2,8% до $117,25 за барель. 
  • Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія.
  • США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.
  • Раніше в Росії заявляли, що не будуть постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

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Світ
Європа
нафта
США
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