Світові ціни на продовольство підвищились після виходу РФ із "зернової угоди", - ООН
У липні світові ціни на продовольчі товари зросли внаслідок припинення дії Чорноморської зернової ініціативи та запровадження нових обмежень на торгівлю рисом
Про це інформує Продовольча та сільськогосподарська асоціація ООН (FAO).
Зазначається, що липні середнє значення індексу світових продовольчих цін становило 123,9 пункту, що на 1,3% вище червневого значення, проте на 11,8% відсотка нижче за рівень липня 2022 року.
Як пояснило FAO, зростання цін зумовлене різким підвищенням індексу вартості на рослинні олії. Після семи місяців зниження, вона збільшилась на 12,1%.
"Світові ціни на соняшникову олію порівняно з минулим місяцем зросли більш ніж на 15%, головним чином через невизначеність з експортом, яка знову виникла у зв'язку з рішенням Російської Федерації про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. Світові ціни на пальмову, соєву і рапсову олії підвищилися на тлі очікуваного на врожаю, який викликає стурбованість, у провідних країнах-виробниках", - йдеться у повідомленні.
Завдяки врожаю кукурудзи з Аргентини та Бразилії, а також на тлі очікувань більшого за передбачений обсягу виробництва в США, індекс цін на зернові в липні знизився на 0,5%. Водночас світові ціни на пшеницю вперше за останні дев'ять місяців зросли (на 1,6%) через невизначеність з експортом з України та посуху в Північній Америці.
Індекс цін збільшився і на всі види рису: порівняно з минулим місяцем зріс на 2,8%, порівняно з минулим роком - на 19,7%. Таким чином він досягнув найвищого номінального рівня з вересня 2011 року.
"Після введення Індією 20 липня заборони на експорт непропареного рису індійських сортів очікувалося, що збільшаться обсяги продажів рису з інших країн, а це поряд із сезонним скороченням пропозиції та активними закупівлями з боку азіатських країн додатково сприяло зростанню цін", - вказано у звіті.
У FAO зазначили, що таке підвищення цін на рис "викликає серйозні побоювання щодо продовольчої безпеки значної частки світового населення, особливо його найбідніших верств і тих, хто витрачає на купівлю продуктів харчування більшу частину свого доходу".
- 4 серпня міноборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в Новоросійську. Повідомлення ймовірну про атаку на порт одразу призвело до підвищення цін на пшеницю, які напередодні знизилися до двомісячних мінімумів.
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