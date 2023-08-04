Про це інформує Продовольча та сільськогосподарська асоціація ООН (FAO).

Зазначається, що липні середнє значення індексу світових продовольчих цін становило 123,9 пункту, що на 1,3% вище червневого значення, проте на 11,8% відсотка нижче за рівень липня 2022 року.

Як пояснило FAO, зростання цін зумовлене різким підвищенням індексу вартості на рослинні олії. Після семи місяців зниження, вона збільшилась на 12,1%.

"Світові ціни на соняшникову олію порівняно з минулим місяцем зросли більш ніж на 15%, головним чином через невизначеність з експортом, яка знову виникла у зв'язку з рішенням Російської Федерації про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. Світові ціни на пальмову, соєву і рапсову олії підвищилися на тлі очікуваного на врожаю, який викликає стурбованість, у провідних країнах-виробниках", - йдеться у повідомленні.

Завдяки врожаю кукурудзи з Аргентини та Бразилії, а також на тлі очікувань більшого за передбачений обсягу виробництва в США, індекс цін на зернові в липні знизився на 0,5%. Водночас світові ціни на пшеницю вперше за останні дев'ять місяців зросли (на 1,6%) через невизначеність з експортом з України та посуху в Північній Америці.

Індекс цін збільшився і на всі види рису: порівняно з минулим місяцем зріс на 2,8%, порівняно з минулим роком - на 19,7%. Таким чином він досягнув найвищого номінального рівня з вересня 2011 року.

"Після введення Індією 20 липня заборони на експорт непропареного рису індійських сортів очікувалося, що збільшаться обсяги продажів рису з інших країн, а це поряд із сезонним скороченням пропозиції та активними закупівлями з боку азіатських країн додатково сприяло зростанню цін", - вказано у звіті.

У FAO зазначили, що таке підвищення цін на рис "викликає серйозні побоювання щодо продовольчої безпеки значної частки світового населення, особливо його найбідніших верств і тих, хто витрачає на купівлю продуктів харчування більшу частину свого доходу".