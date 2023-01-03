Світовий банк планує суттєво збільшити програми кредитування
Світовий банк прагне отримати схвалення акціонерів на суттєве нарощування капіталу та інші кроки, покликані значно збільшити суму виданих установою кредитів
Про це йдеться у внутрішньому документі Світового банку, з яким ознайомився Reuters.
"Світовий банк хоче суттєво наростити свою спроможність кредитувати, аби допомогти зі змінами клімату та іншими глобальними кризами", - йдеться у матеріалі.
Так, керівництво банку спробує домовитися з акціонерами про збільшення капіталу та започаткування нових механізмів запозичень. Зустріч пройде у квітні.
Менеджмент Світового банку хоче підготувати конкретні пропозиції стосовно зміни місії установи, її операційної моделі та фінансової спроможності, пише видання.
Серед можливих нових заходів згадується нарощування й зміни структури капіталу для отримання додаткових коштів на кредитування, а також нові фінансові механізми, на кшталт гарантій для позик приватного сектору й інші способи залучення приватного капіталу.
"Виклики, перед якими постає світ, вимагають значного збільшення підтримки міжнародної спільноти. Аби Світовий банк й надалі відігравав ключову роль у розвитковому та кліматичному фінансуванні, його керівництву та акціонерам доведеться здійснити конкретні кроки для нарощування фінансової спроможності банку", - йдеться у документі.
- Нагадаємо, 20 грудня 2022 року Світовий банк схвалив пакет фінансування з допомоги та відновлення України в умовах війни на $610 млн.
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