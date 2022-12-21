Світовий банк схвалив пакет допомоги Україні на $610 млн

Про це повідомляє сайт Світового банку.

Так, Світовий банк залучить підтриману гарантіями Великої Британії позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку в $500 млн для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (проєкт PEACE).

"Додаткові $500 млн кредитних коштів МБРР на реалізацію проєкту PEACE допоможуть Уряду України у фінансуванні видатків, пов'язаних з виплатою допомоги сім'ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями та комунальних платежів. Надзвичайно важливо забезпечити збереження цих державних послуг під час війни, щоб мінімізувати втрати людського капіталу та забезпечити відновлення країни та її економіки після війни. На сьогодні, за нашими оцінками 12 млн українців отримали підтримку завдяки проєкту PEACE", - зазначає установа.

Крім того, Світовий банк підтримає Україну новим проєктом, який допоможе відновити та покращити доступ до медичних послуг і задовольнити нагальні потреби в системі охорони здоров'я.

"Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) покращить та зміцнить систему первинної медичної допомоги; задовольнить зростаючі потреби у наданні послуг з психічного здоров'я та реабілітації викликаних війною; відновить та посилить надання послуг у лікарнях, які мають обмежені можливості; та підтримає розвиток потенціалу ключових закладів охорони здоров'я", - повідомляє Світовий баек.

Початкове фінансування цього проєкту включає кредит МБРР у 100 млн євро, забезпечений гарантіями уряду Іспанії, а також грант Глобального фонду з фінансування програм для жінок, дітей та підлітків (GFF) у розмірі $10 млн.

При цьому передбачається, що загальний обсяг фінансування проєкту зросте до $500 млн, починаючи з гранту у $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Президент Групи Світового банку Девід Малпас зазначив, що з початку повномасштабної війни Світовий банк мобілізував $18 млрд екстреного фінансування на підтримку народу України, включно із зобов'язаннями та гарантіями країн-донорів, із яких $15 млрд уже виплачено.

Раніше, 15 грудня, на саміті лідерів ЄС розблокували 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України на 2023 рік.

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