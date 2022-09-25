Так звана російська вулиця в Ізраїлі за 7 місяців перетворилася на українську, - посол України Євген Корнійчук
Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що 90% російськомовних євреїв, які мешкають у Ізраїлі, підтримують Україну, а не Російську Федерацію
Про це він розповів в етері Еспресо."Є російськомовні євреї, яких більше мільйона (приблизно 1,2 млн) з 9 млн населення Ізраїлю, які виїхали з України чи з Росії. Але насправді так звана російська вулиця перетворилася зараз, за останні 7 місяців, в українську. І більшість - 90% таких громадян, підтримують Україну в цій війні. Абсолютно точно не має значення, звідки вони виїхали, – з України чи Росії", - сказав Євген Корнійчук.
Посол України в Ізраїлі переконаний, що російські євреї, які виїхали з РФ, не підтримували політику диктатора Володимира Путіна.
"Я глибоко переконаний, що громадяни, які виїжджали з РФ, самі тікали від тоталітарного путінського режиму. Тому у нас повна гармонія і вся громада спільно діє на нашу підтримку", - вважає він.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.
- Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Ізраїлю заїхало близько 20 тисяч росіян єврейського походження.
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