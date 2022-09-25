Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є російськомовні євреї, яких більше мільйона (приблизно 1,2 млн) з 9 млн населення Ізраїлю, які виїхали з України чи з Росії. Але насправді так звана російська вулиця перетворилася зараз, за останні 7 місяців, в українську. І більшість - 90% таких громадян, підтримують Україну в цій війні. Абсолютно точно не має значення, звідки вони виїхали, – з України чи Росії", - сказав Євген Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі переконаний, що російські євреї, які виїхали з РФ, не підтримували політику диктатора Володимира Путіна.

"Я глибоко переконаний, що громадяни, які виїжджали з РФ, самі тікали від тоталітарного путінського режиму. Тому у нас повна гармонія і вся громада спільно діє на нашу підтримку", - вважає він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Ізраїлю заїхало близько 20 тисяч росіян єврейського походження.