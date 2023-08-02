Так звані елітні підрозділи армії РФ не хочуть йти на передову, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Загальна поведінка ворога зосереджена на маневруванні. Тому що вони не можуть розташувати свої підрозділи там, де їм хотілося. Оскільки постійно лунає наша контрбатарейна боротьба. Наша робота проводиться всюди, де вони намагаються повернути позиції. Вдячні місцевому населенню, яке свідомо обходить ці локації. Розуміючи, якщо там скупчується ворог - це місце для нашої бойової роботи", - зауважила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, в армії агресора спостерігається розбрат, який пов'язаний з тим, що у війську зібрані різноманітні підрозділи.

"Тобто мобілізовані близько опинилися з добре підготовленими підрозділами, типу десантно-штурмових. Ті, які вважаються елітними й не хочуть йти на передові позиції, вважаючи це нижче власної гідності. Вони заявляють, що туди має йти гарматне м'ясо. По перехопленню ми чуємо саме такі настрої: спочатку хай розстріляють мобілізаційний ресурс, а потім ми візьмемось за велику справу. Морально-психологічний стан російського війська розхитаний довготривалим перебуванням на позиціях у глибокій обороні", - підкреслила Гуменюк.