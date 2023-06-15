Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора, 14 червня, було обстріляне місто Краматорськ. Я потім був у тій точці, куди прилетіла ракета, і скажу вам, що такого потужного вибуху, я ще не бачив. Те, на що перетворили росіяни звичайне помешкання людей – це щось неймовірне, тобто пряме влучення у будинок - і його просто не стало. Навколо понад 20 будинків повністю зруйновано. Людей викопували з завалів, витягали з погребів, рятували, як могли. Але, на жаль, не вдалося всіх врятувати; двоє загинуло, частина постраждалих перебуває зараз у реанімації. Така страшна трагедія трапилася у місті Краматорськ. Так само під сильними обстрілами перебуває і сусідня Костянтинівка", - розказав депутат Дружківської міської ради.

Микола Довбня додав, що у Дружківці два дні тому російські війська так само влучили у приватний сектор, ніхто не загинув, але будинки зруйновані. Ворог завдає ударів по звичайних приватних будинках.