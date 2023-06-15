Такого потужного вибуху я ще не бачив: депутат Дружківської міськради про ракетний обстріл Краматорська 14 червня
Микола Довбня, депутат Дружківської міської ради, зазначив, що приватний будинок у Краматорську просто зник внаслідок прямого влучання ворожої ракети, навколо зруйновані понад 20 будівель
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вчора, 14 червня, було обстріляне місто Краматорськ. Я потім був у тій точці, куди прилетіла ракета, і скажу вам, що такого потужного вибуху, я ще не бачив. Те, на що перетворили росіяни звичайне помешкання людей – це щось неймовірне, тобто пряме влучення у будинок - і його просто не стало. Навколо понад 20 будинків повністю зруйновано. Людей викопували з завалів, витягали з погребів, рятували, як могли. Але, на жаль, не вдалося всіх врятувати; двоє загинуло, частина постраждалих перебуває зараз у реанімації. Така страшна трагедія трапилася у місті Краматорськ. Так само під сильними обстрілами перебуває і сусідня Костянтинівка", - розказав депутат Дружківської міської ради.
Микола Довбня додав, що у Дружківці два дні тому російські війська так само влучили у приватний сектор, ніхто не загинув, але будинки зруйновані. Ворог завдає ударів по звичайних приватних будинках.
- 14 червня росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та Костянтинівку
- Також у ніч на 14 червня силами української ППО було знищено 3 крилаті ракети "Калібр" та 9 "шахедів" ворога. Противник обстріляв Донеччину 6 ракетами Х-22.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.84
Купівля 36.84Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 39.98Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе