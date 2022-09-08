Талант імпровізації українських військових вражає, - безпековий експерт з Німеччини

Про це у інтерв'ю Spiegel розповіла німецька експертка з питань зовнішньої політики та політики безпеки Клаудія Мейджор.

"Цей талант імпровізації вражає. Психологічно повідомлення про успіхи безперечно приносять користь Україні. Військову користь від цього важко переоцінити. Обидві сторони хочуть встановити свій наратив. Український наратив такий: ми може слабші, але ми розумніші. Я не впевнена, що ми на Заході можемо адекватно оцінити вплив цього. Можливо, ми недооцінили технічні можливості України", - роздумує експертка.

Вона зазначає, що одна з причин, чому усі так вражені успіхами ЗСУ, полягає в тому, що Захід працює більше за підручниками, а Україна змушена вчитись на ходу:

"Я пригадую дебати, які тут точилися у період передачі "гепарду" чи іншій західній зброї. Зараз ми бачимо, що Україна добре ладнає з нею, навіть якщо бійців не готували строго за підручником Бундесверу. Війни - це виняткові ситуації, завжди є технічні інновації, що народжуються з необхідності".

Далі Клаудія Мейджор наголошує, що, окрім винахідливості та швидкого оволодіння навиками, Україна й надалі потребуватиме західної зброї та іншої допомоги:

"Не менш важливими, ніж зброя, є дані розвідки. США тут надають величезну підтримку, але й Україна має гарну інформацію, дуже допомагає супутникова мережа Starlink, інформація від населення. Це дозволяє їм точніше використовувати свою зброю. Завдяки даним зі США українці точно знають, куди стріляти".

Клаудія Мейджор очолює дослідницьку групу політики безпеки в Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), одній із найважливіших німецьких дослідницьких установ з питань зовнішньої політики та політики безпеки. SWP насамперед консультує Бундестаг і Федеральний уряд. Мейджор є експертом з європейської політики безпеки та оборони й НАТО.

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