Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси: Столтенберг заявив, що Україні потрібно більше зброї
На засідання Північної ради в Осло 31 жовтня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не планує мир, а навпаки продовжує війну, тому союзники мають надати Україні більше зброї
Про це повідомляється на сайті НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що війна на Близькому Сході не має впливати на волю і здатність союзників підтримувати Україну, тим більше, що Росія не планує мир.
"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї", - наголосив він, додавши що українці воюють з мужністю та рішучістю, але сміливість не зупиняє бомби, а рішучість не перехоплює ракети.
"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО вкотре заявив, що РФ зазнала стратегічної поразки у війні проти України, втратила десятки тисяч солдатів, велику кількість військової техніки і політичний вплив.
Столтенберг зауважив, що усі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, а на саміті у Вільнюсі союзники "видалили один із двох етапів процесу членства", а саме прибрали План дій щодо членства на шляху України до вступу у блок, створили політичну платформу Рада "Україна-НАТО" і ухвалили комплексний пакет, який забезпечує повну взаємодію сил України та НАТО.
- НАТО і Бундесвер як частина Північноатлантичного альянсу готуються до того, щоби бути в змозі протистояти загрозі з боку Росії.
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