Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси: Столтенберг заявив, що Україні потрібно більше зброї

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що війна на Близькому Сході не має впливати на волю і здатність союзників підтримувати Україну, тим більше, що Росія не планує мир.

"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї", - наголосив він, додавши що українці воюють з мужністю та рішучістю, але сміливість не зупиняє бомби, а рішучість не перехоплює ракети.

"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО вкотре заявив, що РФ зазнала стратегічної поразки у війні проти України, втратила десятки тисяч солдатів, велику кількість військової техніки і політичний вплив.

Столтенберг зауважив, що усі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, а на саміті у Вільнюсі союзники "видалили один із двох етапів процесу членства", а саме прибрали План дій щодо членства на шляху України до вступу у блок, створили політичну платформу Рада "Україна-НАТО" і ухвалили комплексний пакет, який забезпечує повну взаємодію сил України та НАТО.