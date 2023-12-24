"Танці на кістках": у Маріуполі біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку, - депутат міськради Забавін

Про це розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни встановили ялинку біля Драмтеатру Маріуполя. Вони все оздобили в радянських окрасах "Маша і Ведмідь", таким чином, демонструючи наявність свята в місті. Це відбувається не вперше. До китайської співачки окупанти на цій площі проводили концерти", - повідомив він.

За його словами, маріупольці вже перестали дивуватися цим "танцям на кістках" людей, вбитих росіянами. Ті, хто не сприймали російську окупацію - виїхали з міста.