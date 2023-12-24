"Танці на кістках": у Маріуполі біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку, - депутат міськради Забавін
У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти встановити новорічну ялинку поряд із руїнами Драмтеатру
Про це розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни встановили ялинку біля Драмтеатру Маріуполя. Вони все оздобили в радянських окрасах "Маша і Ведмідь", таким чином, демонструючи наявність свята в місті. Це відбувається не вперше. До китайської співачки окупанти на цій площі проводили концерти", - повідомив він.
За його словами, маріупольці вже перестали дивуватися цим "танцям на кістках" людей, вбитих росіянами. Ті, хто не сприймали російську окупацію - виїхали з міста.
- 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня 2022 року міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
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