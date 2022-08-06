Тайвань підняв свою авіацію у відповідь на польоти 20 китайських літаків

Про це повідомляє Reuters з посиланням на тайванське міністерство оборони.

"Тайвань підняв реактивні літаки в суботу, щоб попередити 20 китайських літаків, у тому числі 14, які перетнули середню лінію Тайванської протоки", - Reuters.

Тайвань також виявив 14 китайських військових кораблів, які здійснювали дії навколо Тайванської протоки.

Нагадаємо, міноборони Тайваню назвало військові навчання Китаю репетицією нападу на острів. Народно-визвольна армія Китаю 6 серпня розпочала нові військові навчання з бойовими стрільбами на додаток до тих, які вже відбуваються навколо Тайваню. Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами

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