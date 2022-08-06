Тайвань підняв свою авіацію у відповідь на польоти 20 китайських літаків
Збройні сили Тайваню підняли у повітря свої літаки для попередження 20 китайських літаків, які літають поблизу острова
Про це повідомляє Reuters з посиланням на тайванське міністерство оборони.
"Тайвань підняв реактивні літаки в суботу, щоб попередити 20 китайських літаків, у тому числі 14, які перетнули середню лінію Тайванської протоки", - Reuters.
Тайвань також виявив 14 китайських військових кораблів, які здійснювали дії навколо Тайванської протоки.
- Нагадаємо, міноборони Тайваню назвало військові навчання Китаю репетицією нападу на острів. Народно-визвольна армія Китаю 6 серпня розпочала нові військові навчання з бойовими стрільбами на додаток до тих, які вже відбуваються навколо Тайваню. Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе