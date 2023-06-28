Тайвань помітив два військові кораблі РФ біля свого узбережжя
Міністерство оборони Тайваню зафіксувало два російські військові кораблі біля східного узбережжя острова і відправило свої літаки та кораблі для спостереження
Про це інформує Reuters.
У заяві міноборони зазначається, що російські фрегати пропливли в північному напрямку від східного узбережжя Тайваню, а потім покинули "зону реагування", вирушивши в південно-східному напрямку від портового міста Суао, де розташована головна військово-морська база острова.
У відповідь на це, тайванські військові відправили літаки та кораблі для спостереження. Також вони активували ракетні системи берегового базування.
За даними російських ЗМІ, загін кораблів Тихоокеанського флоту РФ увійшов у південні райони Філіппінського моря для виконання завдань у межах далекого морського переходу.
- 26 грудня 2022 року 71 китайський літак увійшов у повітряний простір Тайваню. Це найбільше вторгнення китайських літаків станом на сьогодні.
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