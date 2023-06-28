Про це інформує Reuters.

У заяві міноборони зазначається, що російські фрегати пропливли в північному напрямку від східного узбережжя Тайваню, а потім покинули "зону реагування", вирушивши в південно-східному напрямку від портового міста Суао, де розташована головна військово-морська база острова.

У відповідь на це, тайванські військові відправили літаки та кораблі для спостереження. Також вони активували ракетні системи берегового базування.

За даними російських ЗМІ, загін кораблів Тихоокеанського флоту РФ увійшов у південні райони Філіппінського моря для виконання завдань у межах далекого морського переходу.