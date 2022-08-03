Тайвань - це лише початок: Китай прагне впливати на всю Азію, - дипломат Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін переконаний, що прагнення Китаю захопити Тайвань є лише початком, адже Піднебесна прагне впливати на всю Азію
Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Мова насправді не лише про Тайвань. Китай має стратегічні плани - розповсюдити свій вплив на всю Азію. Піднебесна прагне встановлювати свої правила на всій Азії, мати військову потугу, яка впливала б на всіх і з якою всі мали б рахуватися, мати юань як резервну валюту. Тайвань - це лише початок", - зазначив Клімкін.
Дипломат додав, що Китай насамперед хоче позмагатися зі США за першість у світі.
"Китай прагне позмагатися із Заходом, зі Сполученими Штатами Америки за керівництво світом. Але на відміну від Росії, Піднебесна хоче змагатися, залишаючись у межах світової системи. Адже торгівля Китаю зі США та Євросоюзом сягає трильйонів", - зауважив Клімкін.
Експерт зазначив, що одним із ключових наслідків російсько-української війни є консолідація колективного Заходу, що не вигідно для Китаю.
"Війна Росії проти України вивела колективний Захід на новий рівень солідарності. Китаю це дуже не подобається, адже вони хочуть мати відносини окремо з французами, окремо з німцями і тд. А тепер Піднебесна перед собою має колективний, солідарний і скоординований Захід, що є одним з результатів нашої війни з Росією", - наголосив Павло Клімкін.
- 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 3 серпня видання CNN повідомило, що Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.
- Того ж дня політолог Євген Магда в етері Еспресо розповів, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.
- Павло Клімкін також висловив думку, що Китай прагне захопити Тайвань у "стилі удава", тобто мирним шляхом.
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