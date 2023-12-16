Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США, - дипломат Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Сі Цзіньпін намагається зміцнити своє партнерство з президентом Путіним, щоб послабити США на світовому рівні. Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США з республіканцями. Саме тому, що Байден хоче цієї підтримки для України, крайні республіканці виступають проти. Так само і Сі Цзіньпін, який радо вітав би припинення війни, хоче підірвати лідерство США і лідерство Байдена у світі. Тому він збирається залишатися з Путіним", - вважає Брайза.



Дипломат наголосив, що Сі Цзіньпіна, так само як і Ердогану, вигідна війна Росії проти України



"Сказавши це, я вважаю, що Сі Цзіньпін, як і Ердоган в Туреччині, хотів би, щоб війна закінчилася, але наразі він дуже радий співпрацювати з Путіним, а не підштовхнути його до переговорів. Натомість він готовий підштовхувати Україну до переговорів, щоб та відмовилася від своєї суверенної території, одночасно послаблюючи США. На жаль, це так", - додав він.