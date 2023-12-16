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Ексклюзив

Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США, - дипломат Брайза

16 грудня, 2023 субота
18:09
Світ

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор з питань Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що Китай зацікавлений в послабленні США, тому буде продовжувати підтримку РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо


"Сі Цзіньпін намагається зміцнити своє партнерство з президентом Путіним, щоб послабити США на світовому рівні. Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США з республіканцями. Саме тому, що Байден хоче цієї підтримки для України, крайні республіканці виступають проти. Так само і Сі Цзіньпін, який радо вітав би припинення війни, хоче підірвати лідерство США і лідерство Байдена у світі. Тому він збирається залишатися з Путіним", - вважає Брайза.


Дипломат наголосив, що Сі Цзіньпіна, так само як і Ердогану, вигідна війна Росії проти України


"Сказавши це, я вважаю, що Сі Цзіньпін, як і Ердоган в Туреччині, хотів би, щоб війна закінчилася, але наразі він дуже радий співпрацювати з Путіним, а не підштовхнути його до переговорів. Натомість він готовий підштовхувати Україну до переговорів, щоб та відмовилася від своєї суверенної території, одночасно послаблюючи США. На жаль, це так", - додав він.

  • 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
  • У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
  • В ході переговорів президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.
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