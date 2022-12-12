Учора був у театрі ім. Лесі Українки у Києві. Вистава за п‘єсою ірландського драматурга Браяна Фріла "Переклади". Історія про колонізацію Ірландії Британією, про важливість мови для збереження нації, про традиції, кохання і колабораціонізм. Чудові молоді актори. Одного з героїв грає Захар Кермощук з близької моєму серцю Криворівні.

Театр російської драми ім. Лесі Українки, наприклад відразу викинув російську драму з назви, став Національним академічним театром і повність почав ставити вистави українською. Чи стало менше глядачів? Ні

Я згадав, як критикували нас за те, що під час прийняття Закону про мову ми ініціювали пункт про переклад тексту вистав українською. Це можна було робити через навушники або табло на сцені. Зараз це виглядає дивно.

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Адже що сталося після 24 лютого? Театр російської драми ім. Лесі Українки, наприклад відразу викинув російську драму з назви, став Національним академічним театром і повність почав ставити вистави українською.

Чи стало менше глядачів? Ні. Зали переповнені, театр навіть перевищив доковідні показники відвідуваності!

З великого колективу лише 9 людей вирішили звільнитися. Але чи справжня причина у зміні мови вистав, чи люди вирішили просто виїхати під час війни, достеменно невідомо.

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У п‘єсі "Переклади" усе побудовано на тонкій акторській передачі характерів усіх персонажів. І кожен з молодих акторів театру кожну роль грає як головну. Про те, що не потрібно перекладати, потрібно береги свою країну для збереження своєї мови та збереження себе.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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