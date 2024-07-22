Через Дію за тиждень забронювали понад 34 тис. працівників
Через застосунок "Дія" керівники українських підприємств забронювали понад 34 тис. працівників протягом тижня
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з ІТ-кластерами, передає Укрінформ.
За словами Федорова, сервіс цифровізації бронювання доступний у Дії майже тиждень, і протягом цього часу було заброньовано 34 тис. працівників.
"Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі "Дія", за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників", - сказав він.
Також міністр зауважив, через Дію рішення щодо бронювання працівника ухвалюється протягом години.
"Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години", - додав він.
- Із 17 липня підприємства, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників через Дію.
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