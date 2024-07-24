Електронне бронювання через Дію: за тиждень підприємства забронювали понад 55 тис. працівників
Критично важливі підприємства за тиждень забронювали через Дію понад 55 тисяч своїх військовозобов'язаних працівників
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
"Запустили електронне бронювання на порталі "Дія" для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони тиждень тому", - нагадали у відомстві.
Там зазначили, що сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання, адже раніше інформацію перевіряли вручну, й цей процес тривав тижні.
"Разом із Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання — 15 хвилин", – поінформували у Федорова.
Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
- На засіданні Кабінету Міністрів 5 червня було затверджено постанову, яка вносить зміни у процедуру бронювання працівників від мобілізації. Основні зміни торкаються лімітів на кількість працівників, які можуть бути заброньованими, обов’язкові категорії для бронювання, терміни й критерії для визначення критично важливих підприємств, а також процедури бронювання через систему "Дія".
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