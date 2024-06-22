Франція спільно з Китаєм запустили у космос супутник SVOM для дослідження Всесвіту

Про це повідомляє France 24.

Супутник вагою 930 кілограмів стартував близько 07:00 за Гринвічем (03:00 за Київським часом) на борту китайської ракети Long March 2-C з космічної бази в Січані, що в південно-західній провінції Сичуань.

Опинившись на відстані 625 кілометрів від Землі, супутник буде надсилати свої дані назад до обсерваторій.

"SVOM має потенціал для розгадки кількох таємниць в області (гамма-спалахів - ред.), включаючи виявлення найвіддаленіших GRB у Всесвіті, які відповідають найбільш раннім GRB", - зауважив астрофізик з Центру астрофізики Інституту Флетірона в Нью-Йорку Оре Готліб.

Як правило, гамма-сплески, здатні випромінювати енергію, еквівалентну потужності мільярдів зірок, відбуваються після вибуху величезних зірок - тих, що більш ніж у 20 разів більші за Сонце - або внаслідок злиття малих зірок.

"Ми цікавимося гамма-спалахами не лише заради них самих, адже це дуже екстремальні космічні вибухи, які дозволяють нам краще зрозуміти загибель певних зірок, - зазначив Фредерік Дейн, астрофізик з Паризького астрофізичного інституту. - Всі ці дані дають можливість перевірити закони фізики за допомогою явищ, які неможливо відтворити в лабораторних умовах на Землі".

Проаналізовані дані можуть допомогти краще зрозуміти склад космосу, динаміку газових хмар або інших галактик.