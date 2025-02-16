Google співпрацює з автократичними режимами в усьому світі, включно з Кремлем, - розслідування Observer

Про це повідомляє The Guardian.

Крім демократичних урядів, Google взаємодіяв з диктатурами, санкціонованими режимами та урядами, звинуваченими в порушеннях прав людини. Після запитів урядів Росії та Китаю компанія видалила такий контент, як відео з YouTube антидержавних протестувальників або контент, що критикує та викриває корупцію серед політиків цих країн.

Власні дані Google показують, що в усьому світі існує 5,6 млн елементів вмісту, який він "призначив для видалення" після урядових запитів. Згідно з даними компанії з кібербезпеки Surfshark, з 2020 року кількість запитів на видалення вмісту в Google зросла більш ніж удвічі.

Зазначається, що компанія регулярно отримує запити на видалення інформації від національних і місцевих урядів у всьому світі, а також від судових органів, поліції та військових органів.

Google не публікує повні дані щодо запитів на видалення, але створює добірку зведень щодо певних запитів цензури, які, на її думку, "можуть становити суспільний інтерес". Ці підсумки включено до Звіту про прозорість компанії, який вона оновлює кожні шість місяців, розповідають розслідувачі.

Аналіз цього звіту виявив непрозорий процес видалення даних.

"Це порушує питання про роль Google у контролі публічної інформації та в таких сферах, як дезінформація, військова пропаганда та геополітика", - зауважують журналісти.

Observer проаналізував дані про видалення по конкретних країнах, типи запитів, хто їх надсилав і за який період вони надходили.

Більшість глобальних запитів на видалення до Google з 2020 року стосуються авторських прав, а також конфіденційності та безпеки. Тисячі запитів класифікуються як "інші", без додаткових пояснень.

За чотири роки до червня 2024 року на Росію припадало понад 60% запитів на видалення. Роскомнадзор є однією з державних установ, яка найчастіше листується з Google, стверджують розслідувачі.

За розпорядженням Роскомнадзора технічна компанія видалила з YouTube відео, яке викривало "корупцію серед політиків" і містило "декілька риторичних погроз насильницькими діями проти ймовірних корумпованих політиків", йдеться у звіті Google.

Громадянам Росії також не дозволяли переглядати певні публікації на платформі компанії Blogger, які "включали критику російської військової історії та політики, а також російські патріотичні свята. Він також підбурював до насильства проти мешканців російського міста", йдеться у повідомленні.

З YouTube також було видалено кадри, на яких українські мітингувальники спалюють російський прапор і нищать державні символи Росії.

У 2022 році Google піддав цензурі кілька відео YouTube із закликами до протестів проти уряду Володимира Путіна. Інші фрагменти контенту, які критикували Путіна, зокрема рекомендації покійного російського опозиціонера Олексія Навального щодо тактичного голосування, були тимчасово заблоковані під час виборів у вересні 2021 року. Роскомнадзор "та інші російські державні установи" також попросили Google видалити додаток Навального Smart Voting зі свого магазину Play, що було зроблено.

Google також допомагав у придушенні Китаєм свободи слова. Компанія також співпрацювала з поліцією Афганістану, до неї зверталися також уряди Ірану і США.