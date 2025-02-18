Компанія Huawei випустила перший у світі смартфон, що складається втричі: його вартість перевищує €3000

Про це повідомляє EuroNews.

Новий смартфон був представлений на заході в Куала-Лумпурі у вівторок, 18 лютого,

За словами представників компанії, це найтонший складаний телефон товщиною 3,6 мм з 10,2-дюймовим екраном, схожим на екран Apple iPad.

"Наразі Huawei як інноватор, залишається єдиним у своєму роді, - заявив Брайан Ма, віцепрезидент з досліджень пристроїв у компанії International Data Corporation (IDC), що займається аналізом ринку. - Huawei досягла такої позиції, попри те, що не має доступу до чіпів, до сервісів Google. Всі ці речі, по суті, були величезними перешкодами для Huawei".

Він додав, що "відродження, яке ми спостерігаємо з їхнього боку протягом останнього року, стало певною перемогою".

Крім Mate XT, на заході були представлені нові продукти, такі як планшет MatePad Pro та Free Arc – перші навушники з відкритим дизайном і гачками для вух. Проте, попри технологічні досягнення, аналітики, такі як Рубі Лу з TrendForce, застерігають, що майбутнє Huawei залишається невизначеним через проблеми з постачанням, доступністю чіпів та обмеженнями в екосистемі ПЗ.