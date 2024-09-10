Перший у світі смартфон, що складається втричі: Huawei представила нову модель у відповідь на iPhone 16 від Apple

Про це повідомляє CNN.

Mate XT вже зібрав понад 3,7 мільйона попередніх замовлень. Його базова модель коштує від 19 999 юанів (2 800 доларів).

Річард Ю, керівник споживчого бізнесу Huawei, зазначив, що розробка телефону тривала п'ять років і призвела до "прориву" в технології екрана та конструкцій.

"Huawei Mate XT - це перший у світі смартфон, що складається втричі, а також найбільший і найтонший складаний телефон у світі, - заявив він. - Ми першими у світі досягли зовнішнього складання і першими створили телефон, що складається всередину без зазорів".

Телефон складається з трьох панелей, які можна скласти до трьох разів, і має 10,2-дюймовий екран. Він доступний у червоному та чорному кольорах.

За словами Ембер Лю, менеджера з досліджень компанії Canalys, Huawei "кидає прямий виклик" кількості продажів Apple в Китаї, другому за величиною ринку, на який припадає понад 20% її глобальних поставок.

"Близькість у часі запуску продуктів Huawei та Apple сигналізує про початок нової конкурентної хвилі на китайському ринку преміум-класу", - наголосила вона, додавши, що ключовими сферами конкуренції будуть продукти високого класу, можливості програмного забезпечення та розгортання ШІ.