Послуга е-бронювання у Дії запрацює за декілька тижнів, - Федоров
Функціонал електронного бронювання з’явиться у застосунку "Дія" за декілька тижнів
Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - сказав він.
За словами Федорова, послуга буде запущена через застосунок "Дія" у розділі для бізнесу. Також міністр додав, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну "важко знайти баланс, але ми це зробили".
Зазначається, що бізнес-спілка Diia.City United раніше закликала пришвидшити процес впровадження е-бронювання, а також збільшити термін бронювання до 12 місяців замість 6.
Тоді в організації підкреслили, що бізнес потребує прозорої, робочої та передбачуваної процедури бронювання з щонайменшим контактом із державою.
- 7 червня повідомлялось, що засновники Дії планують на початку липня запустити послугу електронного бронювання від мобілізації. Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як саме вона працюватиме.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе