Послуга е-бронювання у Дії запрацює за декілька тижнів, - Федоров

Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - сказав він.

За словами Федорова, послуга буде запущена через застосунок "Дія" у розділі для бізнесу. Також міністр додав, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну "важко знайти баланс, але ми це зробили".

Зазначається, що бізнес-спілка Diia.City United раніше закликала пришвидшити процес впровадження е-бронювання, а також збільшити термін бронювання до 12 місяців замість 6.

Тоді в організації підкреслили, що бізнес потребує прозорої, робочої та передбачуваної процедури бронювання з щонайменшим контактом із державою.