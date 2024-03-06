Загрожує розпадом світового Інтернету, - експерт Хіміч про можливі атаки на кабелі в Атлантиці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Попри те, що минули вже два з чимось місяці, коаліція під проводом Сполучених Штатів, дві авіаносні ударні групи не можуть поки що впоратися з хуситами. Тому, на жаль, можна очікувати, що вони й надалі будуть оці кабелі... все, до чого вони можуть дотягнутися, будуть знищувати", - пояснює експерт.

Ці кабелі, зокрема й трансатлантичні, проходять Атлантикою.

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"Навіть якщо будуть знищені всі кабелі в Червоному морі - це не стане катастрофою для нас, як для європейських користувачів, тому що, по-перше, працюватиме решта кабелів, яких набагато більше. І по-друге, в нашому випадку левова частка трафіку - це трафік з Європою та Сполученими Штатами. Інша справа, якщо це продовжиться і за Червоним морем будуть атаковані кабелі в Атлантиці, то це вже буде реальна проблема, яка може призвести до розпаду світового Інтернету, мережі на кілька окремих сегментів, між якими буде надто ускладнений обмін", - підсумував Хіміч.

Що передувало

5 березня стало відомо, що три кабелі в Червоному морі, які забезпечують глобальний Інтернет і телекомунікації, були перерізані, імовірно, хуситами.

Пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, які передають дані в Африку, Азію та на Близький Схід.

Хусити заперечують саботаж ліній на маршруті, який вважається ключовим для передачі даних із Азії до Європи. Терористи своєю чергою, не надавши доказів, назвали причиною збоїв військові операції Великобританії та США.

Минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.

Італійський парламент у вівторок, 5 березня, схвалив участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів єменських хуситів.