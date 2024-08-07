Соцмережа Маска Х подала позов на рекламодавців, звинувативши їх у бойкоті платформи

Про це пише Reuters.

Представники соцмережі розповіли у позові, що компанії в межах ініціативи Всесвітня федерація рекламодавців (Global Alliance for Responsible Media, GARM), колективно утримали "мільярди доларів доходу від реклами" від соцмережі.

У поданому позові у федеральному суді Техасу підкреслюється: компанії "стурбовані тим, що Twitter [колишня назва X] може відхилитися від певних стандартів безпеки, встановлених GARM для реклами в соціальних мережах, змовники колективно діяли, щоб змусити Twitter дотримуватися цих стандартів за допомогою бойкоту".

Ініціативу GARM запустили у 2019 році, аби "допомогти галузі вирішити проблему незаконного чи шкідливого контенту на цифрових медіаплатформах та його монетизації через рекламу". Зокрема, проти неї соцмережа Маска також подала позов.

"Ми два роки тримали мир, тепер – війна", – заявив Маск, додавши рекомендації, щоб наслідувати його приклад і подати позов "будь-якій компанії, яка систематично бойкотується рекламодавцями".

Водночас генеральна директорка Х Лінда Яккаріно у відкритому листі акцентувала, що розслідування юридичного комітету палати представників "виявило докази незаконного бойкоту проти багатьох компаній, зокрема X".

"У звіті сказано: "Докази, отримані комітетом, показують, що GARM та його члени безпосередньо організовували бойкоти та використовували інші непрямі прийоми проти неугодних платформ, творців контенту та новинних організацій у спробі демонетизувати і, по суті, обмежити певні можливості вибору для споживачів", - написала вона.

Також Яккаріно зазначила, що соцмережа Х виконувала запити компаній на впровадження нових інструментів, аби мати кращий контроль рекламодавців.

"Ми довели, що наша платформа надає рекламодавцям спосіб показати свої бренди та охопити свою цільову аудиторію безпечно, ефективно та результативно", - запевнила гендиректорка.

Інформаційне агентство наголошує: доходи Х зменшилися після придбання Маском компанії у 2022 році. Згодом деякі рекламодавці почали побоюватися витрат, зокрема, через страх, що їхні бренди зʼявляться із шкідливим контентом у Х, який видаляли попередні власники соціальної мережі.