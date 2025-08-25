TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові

Про це пише NewsMaker із посиланням на пресреліз TikTok.

За словами платформи, вона сформувала команду фахівців з кібербезпеки, боротьби з дезінформацією, а також експертів, які знають контекст ситуації в Молдові.

Водночас у застосунку створять "Центр виборів" – там можна буде знайти перевірену інформацію порядку реєстрації виборців, дат та інших даних.

"Ми продовжуємо послідовно інвестувати в технології та процеси, спрямовані на збереження цілісності нашої платформи, особливо під час виборів. У Молдові ми продовжимо працювати над випередженням потенційних загроз і забезпечувати зручний доступ користувачів до надійних джерел інформації при взаємодії з контентом про вибори", – кажуть у TikTok.

Також соцмережа нагадала, що заборонила політичну рекламу: акаунти політиків і партій не можуть використовувати монетизацію чи рекламні інструменти.