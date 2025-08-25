TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
Перед парламентськими виборами в Молдові платформа TikTok для посилення боротьби з фейками запустить спеціальний розділ "Центр виборів" з достовірною інформацією
Про це пише NewsMaker із посиланням на пресреліз TikTok.
За словами платформи, вона сформувала команду фахівців з кібербезпеки, боротьби з дезінформацією, а також експертів, які знають контекст ситуації в Молдові.
Водночас у застосунку створять "Центр виборів" – там можна буде знайти перевірену інформацію порядку реєстрації виборців, дат та інших даних.
"Ми продовжуємо послідовно інвестувати в технології та процеси, спрямовані на збереження цілісності нашої платформи, особливо під час виборів. У Молдові ми продовжимо працювати над випередженням потенційних загроз і забезпечувати зручний доступ користувачів до надійних джерел інформації при взаємодії з контентом про вибори", – кажуть у TikTok.
Також соцмережа нагадала, що заборонила політичну рекламу: акаунти політиків і партій не можуть використовувати монетизацію чи рекламні інструменти.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
- Через тиждень три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" 29 липня подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня.
- Президентка Молдови Мая Санду висловилася, що наразі не бачить жодної політичної сили, з якою можна обʼєднатися в коаліцію у межах проєвропейського курсу після осінніх парламентських виборів.
