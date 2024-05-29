У роботі Starlink стався масовий збій

Про це повідомила компанія Starlink у Х.

"У мережі Starlink стався збій, і ми активно шукаємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння. Ми повідомимо вас, щойно проблему буде вирішено", - йдеться у повідомленні.

Уже за годину у компанії повідомили про відновлення роботи мережі.

Натомість видання Reuters зазначає, що за даними вебсайту Downdetector.com збій в роботі Starlink вплинув на 41 393 користувачів.