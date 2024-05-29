У роботі Starlink стався масовий збій
Супутникова система зв'язку Starlink у середу, 29 травня, повідомила про збій у своїй роботі. Це вплинуло на понад 41 тисячу користувачів
Про це повідомила компанія Starlink у Х.
"У мережі Starlink стався збій, і ми активно шукаємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння. Ми повідомимо вас, щойно проблему буде вирішено", - йдеться у повідомленні.
Уже за годину у компанії повідомили про відновлення роботи мережі.
Натомість видання Reuters зазначає, що за даними вебсайту Downdetector.com збій в роботі Starlink вплинув на 41 393 користувачів.
- Внаслідок найпотужнішої за останні 20 років магнітної бурі на Сонці, яка почалася 10 травня, супутники Starlink вийшли з ладу.
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