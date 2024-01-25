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У США дозволили відновити польоти Boeing 737 Max 9 після перевірок кожного літака

25 січня, 2024 четвер
06:03
Технології Boeing 737 Max

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити польоти літаків Boeing 737 Max 9 після інциденту 5 січня, коли у лайнера Alaska Airlines у повітрі відлетіла частина фюзеляжу

Про це пише ВВС.

Відомство повідомило, що розробило вдосконалену процедуру технічного обслуговування, яке має бути проведене на кожному літаку – тільки після проходження всіх перевірок лайнери зможуть повернутися в експлуатацію.

FAA заявляє, що не дозволить Boeing розширити виробництво літаків сімейства 737 Max, поки не переконається, що всі виявлені виробничі проблеми вирішені. У Boeing заявили, що виконають усі вказівки регулятора.

У літака Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines вилетіла так звана дверна заглушка – це сталося при наборі висоти після вильоту з Портленда в Орегон.

Літак повернувся назад, ніхто не постраждав, проте після інциденту влада вирішила тимчасово вивести всі лайнери 737 Max 9 з експлуатації.

Глава Alaska Airlines Бен Мінікуччі заявив, що під час проведених перевірок у літаках було виявлено безліч незатягнутих болтів.

"Я не просто засмучений і розчарований, я в люті", - сказав він.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії. 

Авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила польоти 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері.

15 січня The Boeing Company заявила про посилення контролю на виробництві своїх літаків та відкриття заводу для своїх клієнтів через нещодавній інцидент, коли у літака на льоту випали запасні двері.

Теги:
транспорт
авіакатастрофа
США
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