У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
У застосунку Резерв+ для призовників, військовозобов'язаних і резервістів з'явилася позначка "Дані уточнено вчасно"
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
"Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася", - пояснила посадовиця.
"Також це спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами", - додала вона.
Як отримати позначку
Передусім потрібно переконатися, що у вас встановлена остання версія застосунку 1.1.5.
Далі потрібно відкрити застосунок Резерв+ і натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані.
У меню, яке з'явиться, треба обрати опцію "Оновити документ".
"Якщо у вас поки немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку, спробуйте оновити документ чи застосунок трохи згодом. Не хвилюйтеся, все скоро буде", - запевнила заступниця міністра оборони.
- Раніше Черногоренко повідомляла, що ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, зможуть зробити це в застосунку Резерв+ і після 16 липня.
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