У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася", - пояснила посадовиця.

"Також це спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами", - додала вона.

Як отримати позначку

Передусім потрібно переконатися, що у вас встановлена остання версія застосунку 1.1.5.

Далі потрібно відкрити застосунок Резерв+ і натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані.

У меню, яке з'явиться, треба обрати опцію "Оновити документ".

"Якщо у вас поки немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку, спробуйте оновити документ чи застосунок трохи згодом. Не хвилюйтеся, все скоро буде", - запевнила заступниця міністра оборони.