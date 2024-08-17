Велика Британія запустила у космос свій перший військовий супутник

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Це перший супутник, запущений в рамках космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони, яка до 2031 року має створити сузір'я супутників та наземних систем.

Згідно з планом, крім військових операцій, майбутню мережу супутників будуть використовувати для моніторингу стихійних лих, розробки картографічних даних, моніторингу навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату.

Tyche був запущений з Ванденбергської бази космічних сил, штат Каліфорнія, компанією SpaceX на ракеті багаторазового використання Falcon 9 в рамках місії Transporter 11.

Супутник призначений для посилення можливостей Великої Британії у сфері розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). Він також є першим супутником, що повністю належить Міністерству оборони.

Після запуску компанія Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), що розробила Tyche, отримала перші сигнали від супутника, що підтвердило успішне виведення його на орбіту.

"Це чудовий день для британської космонавтики. Успішний запуск Tyche показав, що Космічне командування Великої Британії і його важливі партнери в оборонному і промисловому секторах можуть швидко реалізувати концепцію і доставити супутник на орбіту, - заявив командувач Космічними силами Великої Британії генерал-майор Пол Тедман. - Tyche є першим з майбутнього сузір'я супутників розвідки, спостереження і рекогносцировки, які ми запустимо протягом наступних років".