Warner Bros Discovery подала до суду на ШІ-компанію Midjourney за порушення авторських прав

Warner Bros Discovery подала до суду на ШІ-компанію Midjourney за порушення авторських прав

Марія Музиченко
5 вересня, 2025 п'ятниця
00:41
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery

Американська компанія Warner Bros Discovery подала позов до суду проти компанії Midjourney через використання персонажів Супермена, Скубі-Ду, Бетмена та інших для навчання ШІ-системи

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Warner Bros Discovery подала позов до федерального суду Лос-Анджелеса проти Midjourney, звинувативши її в незаконному використанні захищених авторським правом персонажів - зокрема Бетмена, Супермена, Диво-Жінки, Скубі-Ду та інших.

Зазначається, що компанія ймовірно використовувала героїв для навчання ШІ-системи, яка створює зображення за участю цих персонажів у будь-яких можливих сценах.

У рамках позову Warner Bros Discovery вимагає матеріальну компенсацію, повернення доходів від порушень та юридичну заборону на порушення авторських прав.

  • 12 червня Disney та Universal також подали до суду на Midjourney, звинувативши її у піратстві через використання персонажів, захищених авторським правом.
Новини
Світ
Культура
Кіно
Кримінал
штучний інтелект
Суд
