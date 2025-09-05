Warner Bros Discovery подала до суду на ШІ-компанію Midjourney за порушення авторських прав

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Warner Bros Discovery подала позов до федерального суду Лос-Анджелеса проти Midjourney, звинувативши її в незаконному використанні захищених авторським правом персонажів - зокрема Бетмена, Супермена, Диво-Жінки, Скубі-Ду та інших.

Зазначається, що компанія ймовірно використовувала героїв для навчання ШІ-системи, яка створює зображення за участю цих персонажів у будь-яких можливих сценах.

У рамках позову Warner Bros Discovery вимагає матеріальну компенсацію, повернення доходів від порушень та юридичну заборону на порушення авторських прав.