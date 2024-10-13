З першого разу: башта Mechazilla "зловила" ракетоносій для Starship

Про це повідомляє Universe Space Tech.

У виданні зазначили, що це перший успішний запуск і захоплення прискорювача в історії компанії.

Згідно з повідомленням, ракета піднялась у небо в штатному режимі. Після відділення від Starship, прискорювач Super Heavy скинув перехідний відсік, а потім виконав маневр повернення. Після того, як контролери польоту дали добро на його "ловлю", Super Heavy попрямував до космодрому Starbase.

На висоті приблизно одного кілометра прискорювач знову запустив свої двигуни, щоб уповільнити швидкість спуску. Після того, як 250-тонний апарат завис поруч із Mechazilla, висотною баштою з гідравлічними маніпуляторами, її маніпулятори підхопили 250-тонний Super Heavy та надійно його закріпили.

"Успіх операції є величезним кроком уперед для SpaceX. Компанія довела життєздатність технології повернення прискорювача, причому зробила це з першого ж разу. Це відкриває дорогу на шляху до початку регулярного використання Starship для виведення вантажів на орбіту та освоєння космосу", - зазначили у виданні.

Стосовно самого Starship, то він був виведений на розрахункову траєкторію. Корабель здійснив частковий виток навколо Землі, після чого увійшов в атмосферу.

Після цього корабель приводнився в Індійському океані та вибухнув. Це свідчить про те, що інженерам вдалося домогтися необхідної точності польоту і спуску Starship.