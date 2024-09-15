Здійснили перший приватний вихід у відкритий космос: капсула SpaceX з чотирма астронавтами повернулась на Землю

Про це повідомляє Associated Press.

На світанку капсула SpaceX приводнилась у Мексиканській затоці поблизу Сухих Тортуг у Флориді. На борту перебували технологічний підприємець Джаред Айзекман, два інженери SpaceX і колишній пілот військово-повітряних сил Тандерберд.

Астронавти здійснили перший приватний вихід у відкритий космос, перебуваючи на орбіті майже 740 кілометрів над Землею, що вище за Міжнародну космічну станцію та космічний телескоп Hubble. Після старту у вівторок їхній космічний корабель набрав максимальну висоту 1408 кілометрів.

Під час комерційного виходу в космос у четвер, 12 вересня, люк капсули Dragon був відкритий лише пів години. Айзекман вийшов лише до пояса, щоб випробувати новий скафандр SpaceX, а за ним вийшла інженер з космічних операцій SpaceX Сара Гілліс, яка кілька хвилин згинала руки й ноги, стоячи на колінах.

Вихід у відкритий космос тривав менш як дві години, що значно менше, ніж на Міжнародній космічній станції. Більша частина цього часу пішла на розгерметизацію всієї капсули, а потім на відновлення повітря в кабіні.

Як зазначили у виданні, Айзекман став лише 264-ю людиною, яка здійснила вихід у відкритий космос з часів колишнього Радянського Союзу в 1965 році. До цього часу всі виходи у відкритий космос здійснювали професійні астронавти.