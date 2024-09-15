Здійснили перший приватний вихід у відкритий космос: капсула SpaceX з чотирма астронавтами повернулась на Землю
Екіпаж місії Polaris Dawn повернувся на Землю, завершивши 5-денну подорож, під час якої було здійснено перший приватний вихід у відкритий космос
Про це повідомляє Associated Press.
На світанку капсула SpaceX приводнилась у Мексиканській затоці поблизу Сухих Тортуг у Флориді. На борту перебували технологічний підприємець Джаред Айзекман, два інженери SpaceX і колишній пілот військово-повітряних сил Тандерберд.
Астронавти здійснили перший приватний вихід у відкритий космос, перебуваючи на орбіті майже 740 кілометрів над Землею, що вище за Міжнародну космічну станцію та космічний телескоп Hubble. Після старту у вівторок їхній космічний корабель набрав максимальну висоту 1408 кілометрів.
Під час комерційного виходу в космос у четвер, 12 вересня, люк капсули Dragon був відкритий лише пів години. Айзекман вийшов лише до пояса, щоб випробувати новий скафандр SpaceX, а за ним вийшла інженер з космічних операцій SpaceX Сара Гілліс, яка кілька хвилин згинала руки й ноги, стоячи на колінах.
Вихід у відкритий космос тривав менш як дві години, що значно менше, ніж на Міжнародній космічній станції. Більша частина цього часу пішла на розгерметизацію всієї капсули, а потім на відновлення повітря в кабіні.
Як зазначили у виданні, Айзекман став лише 264-ю людиною, яка здійснила вихід у відкритий космос з часів колишнього Радянського Союзу в 1965 році. До цього часу всі виходи у відкритий космос здійснювали професійні астронавти.
-
У вівторок, 10 вересня, SpaceX здійснила запуск місії Polaris Dawn, яка відправила чотирьох членів екіпажу на рекордну відстань від Землі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе