Терористи з так званої ДНР назвали дату судилища над іноземцями, які захищали Україну
У терористичній "ДНР" заявили, що 15 серпня розпочнеться самосуд над пʼятьма іноземцями, які воювали на боці України. Дійство пройде у закритому режимі
Про це повідомляє пропагандистський "Интерфакс" з посиланням на представницю так званого суду.
Як відомо, на "лаві підсудних" опинилися пʼятеро іноземців, які воювали проти російських окупантів на боці ЗСУ. Це громадянин Швеції Матіас Густавссон, Хорватії – Векослав Пребіг, а також піддані Великобританії – Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.
Сепаратисти "ДНР" стверджують, що іноземцям ставиться в провину "участь у збройному конфлікті та військових діях як найманці" та "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Їх також звинувачують у діях, "спрямованих на насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу ДНР".
Відповідно до "законів" псевдореспубліки, якщо воїнів визнають винними, їм може загрожувати страта.
- Нагадаємо, у "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних сил України.
- 9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.
- Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на самосуд терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- 10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ
- А 2 серпня в терористичній ДНР заявили про намір "судити" 5 іноземців.
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