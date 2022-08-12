Про це повідомляє пропагандистський "Интерфакс" з посиланням на представницю так званого суду.

Як відомо, на "лаві підсудних" опинилися пʼятеро іноземців, які воювали проти російських окупантів на боці ЗСУ. Це громадянин Швеції Матіас Густавссон, Хорватії – Векослав Пребіг, а також піддані Великобританії – Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Сепаратисти "ДНР" стверджують, що іноземцям ставиться в провину "участь у збройному конфлікті та військових діях як найманці" та "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Їх також звинувачують у діях, "спрямованих на насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу ДНР".

Відповідно до "законів" псевдореспубліки, якщо воїнів визнають винними, їм може загрожувати страта.

Нагадаємо, у "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних сил України.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на самосуд терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ

А 2 серпня в терористичній ДНР заявили про намір "судити" 5 іноземців.