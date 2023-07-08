Про це повідомило видання Mail online.

Стало відомо, що Ілон Маск підписав лист, в якому запевнив, що компанія Tesla дотримуватиметься "основних соціалістичних цінностей" Китаю, продовжуючи виробництво електромобілів у цій країні.

Зазначається, що раніше китайська влада вимагала від 52-річного Ілона Маска і Tesla змінити свій шлях після того, як компанія разом з іншими виробниками електромобілів знизила ціни, намагаючись усунути менших конкурентів у цій галузі.

У спільному листі, який він підписав, були використані формулювання, популярні у президента комуністичної країни Сі Цзіньпіна - і, як зазначається, вони сигналізують про перемир'я між провідними виробниками.

Обіцянку чесно конкурувати на автомобільному ринку країни Tesla дала на Китайському автофорумі в Шанхаї в четвер.

Маск також віртуально відвідав конференцію, організовану китайським урядом, і заявив аудиторії:

"Я захоплююся мудрістю і рішучістю китайського народу. Якщо китайський народ вирішив досягти успіху в чомусь одному, він досягне його, в тому числі й в галузі ШІ".