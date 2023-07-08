Tesla прихильна до "основних соціалістичних цінностей" Китаю та продовжує діяльність у країні
Ілон Маск підписав лист, що підтверджує прихильність Tesla "основним соціалістичним цінностям" Китаю та продовження діяльності в країні
Про це повідомило видання Mail online.
Стало відомо, що Ілон Маск підписав лист, в якому запевнив, що компанія Tesla дотримуватиметься "основних соціалістичних цінностей" Китаю, продовжуючи виробництво електромобілів у цій країні.
Зазначається, що раніше китайська влада вимагала від 52-річного Ілона Маска і Tesla змінити свій шлях після того, як компанія разом з іншими виробниками електромобілів знизила ціни, намагаючись усунути менших конкурентів у цій галузі.
У спільному листі, який він підписав, були використані формулювання, популярні у президента комуністичної країни Сі Цзіньпіна - і, як зазначається, вони сигналізують про перемир'я між провідними виробниками.
Обіцянку чесно конкурувати на автомобільному ринку країни Tesla дала на Китайському автофорумі в Шанхаї в четвер.
Маск також віртуально відвідав конференцію, організовану китайським урядом, і заявив аудиторії:
"Я захоплююся мудрістю і рішучістю китайського народу. Якщо китайський народ вирішив досягти успіху в чомусь одному, він досягне його, в тому числі й в галузі ШІ".
- У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.
- На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.
- 18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.
- 21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.
- 6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.
- 7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.
- Також 7 липня повідомлялося, що Tesla заявила, що видаватиме новим покупцям у Китаї своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже існуючого власника електрокара компанії.
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