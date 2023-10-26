The Beatles анонсували дату виходу своєї останньої пісні
Легендарний британський гурт The Beatles у четвер, 26 жовтня, повідомив дату виходу своєї останньої пісні, яка отримала назву "Зараз і потім"
Повідомлення про це з'явилося на сайті гурту.
"The Beatles завжди мали талант до несподіванок. І ось, 2023 рік приносить один з найочікуваніших релізів за всю їхню довгу і нескінченно багату на події історію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "Зараз і потім" - остання пісня The Beatles, яку написав і заспівав Джон Леннон. Над нею працювали Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр. Роботу над нею, після понад чотирьох десятиліть, завершили Маккартні та Старр.
Вказано, що пісня стане доступною для прослуховування 2 листопада о 14:00 за київським часом, кліп з'явиться днем пізніше, 3 листопада.
Окрім того, гурт анонсував розширене перевидання альбомів "1962-1966" ("Червоний альбом") і "1967-1970" ("Синій альбом"). Їх можна буде послухати з 10 листопада.
- У червні стало відомо, що британський співак Пол Маккартні використав штучний інтелект, щоб створити "останню пісню Beatles".
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