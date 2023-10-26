The Beatles анонсували дату виходу своєї останньої пісні

Повідомлення про це з'явилося на сайті гурту.

"The Beatles завжди мали талант до несподіванок. І ось, 2023 рік приносить один з найочікуваніших релізів за всю їхню довгу і нескінченно багату на події історію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Зараз і потім" - остання пісня The Beatles, яку написав і заспівав Джон Леннон. Над нею працювали Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр. Роботу над нею, після понад чотирьох десятиліть, завершили Маккартні та Старр.

Вказано, що пісня стане доступною для прослуховування 2 листопада о 14:00 за київським часом, кліп з'явиться днем пізніше, 3 листопада.

Окрім того, гурт анонсував розширене перевидання альбомів "1962-1966" ("Червоний альбом") і "1967-1970" ("Синій альбом"). Їх можна буде послухати з 10 листопада.