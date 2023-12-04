Ті, хто привів у ВРУ політиків на кшталт Дубінського, мають понести хоча б політичну відповідальність, - нардеп Осадчук
Українців має турбувати питання про те, чи понесуть колись хоча б політичну відповідальність ті, хто у 2019 р. привели у ВРУ людей на кшталт Дубінського
Про це розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в етері телеканалу "Еспресо".
"Народний депутат Олександр Дубінський обвинувачується у державній зраді. Тому ніхто не повинен переживати, що йому повідомлять лише про домашній арешт. Але нас має турбувати інше. Зокрема, чи хтось понесе хоча б політичну відповідальність за те, що у 2019 р. привели у ВРУ людей, які ймовірно, допомагали РФ в збройній агресії. Ці люди є співвідповідальними за вбивства тисяч українців", - зауважив він.
За словами нардепа, краще б такі політики багато крали, а не організовували вбивства українців.
"Сподіваємось, усі звинувачення, висунуті Дубінському, будуть доведені до кінця, але цього недостатньо. Нам усім хоча б колись мають не просто дати відповідь, а вибачитись і покаятись у тому, що були безвідповідальними. Краще б вони просто крали, було б менше проблем. Але вони допомагали організовувати масові вбивства українців. І цього, я сподіваюсь ми ніколи не забудемо. Йдеться не тільки про Дубінського, а про всіх, хто сприяв його появі в українській політиці", - додав Осадчук.
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3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.
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Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України.
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3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).
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Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.
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2 грудня Дубінський заявив, що його побили у Київському СІЗО. Як сказав у коментарі Суспільному адвокат Дубінського Руслан Гладкий, у Дубінського численні синці та підозра на перелом ребра.
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