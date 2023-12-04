Ті, хто привів у ВРУ політиків на кшталт Дубінського, мають понести хоча б політичну відповідальність, - нардеп Осадчук 

Про це розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Народний депутат Олександр Дубінський обвинувачується у державній зраді. Тому ніхто не повинен переживати, що йому повідомлять лише про домашній арешт. Але нас має турбувати інше. Зокрема, чи хтось понесе хоча б політичну відповідальність за те, що у 2019 р. привели у ВРУ людей, які ймовірно, допомагали РФ в збройній агресії. Ці люди є співвідповідальними за вбивства тисяч українців", - зауважив він.

За словами нардепа, краще б такі політики багато крали, а не організовували вбивства українців.

"Сподіваємось, усі звинувачення, висунуті Дубінському, будуть доведені до кінця, але цього недостатньо. Нам усім хоча б колись мають не просто дати відповідь, а вибачитись і покаятись у тому, що були безвідповідальними. Краще б вони просто крали, було б менше проблем. Але вони допомагали організовувати масові вбивства українців. І цього, я сподіваюсь ми ніколи не забудемо. Йдеться не тільки про Дубінського, а про всіх, хто сприяв його появі в українській політиці", - додав Осадчук.