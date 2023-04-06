Тільки дві людини у світі зможуть змусити Путіна зупинити війну, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що Сі Цзіньпін зможе натиснути на Путіна щодо виведення військ РФ з території України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тільки дві людини у світі можуть змусити Путіна заставити сісти його за стіл перемовин, або змусити зупинити війну - це президент Туреччини та голова КНР", - зазначив Ступак.
За словами військового експерта, ці дві людини користуються авторитетом та повагою особисто в очах Путіна.
"Путін зважає на їхню думку, на їхні сподівання. Коли з керівником Китаю триває спілкування, коли Пєсков каже, що нічого не змінилося - це означає, що процеси тривають. Дуже вірогідно, що Китай зможе натиснути на Російську Федерацію, щоб почалися перші "жести доброї волі" в цьому році", - підкреслив Ступак.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Макрон сподівається, що його китайський колега здатен вплинути на РФ, аби та завершила війну.
- Кремль вважає, що Китай нічим не може допомогти у ситуації з Україною. Росія має намір продовжувати збройну агресію
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.99
Купівля 36.99Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе