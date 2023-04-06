Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тільки дві людини у світі можуть змусити Путіна заставити сісти його за стіл перемовин, або змусити зупинити війну - це президент Туреччини та голова КНР", - зазначив Ступак.

За словами військового експерта, ці дві людини користуються авторитетом та повагою особисто в очах Путіна.

"Путін зважає на їхню думку, на їхні сподівання. Коли з керівником Китаю триває спілкування, коли Пєсков каже, що нічого не змінилося - це означає, що процеси тривають. Дуже вірогідно, що Китай зможе натиснути на Російську Федерацію, щоб почалися перші "жести доброї волі" в цьому році", - підкреслив Ступак.