Тільки одна сила здатна забезпечити роззброєння Гази і це ЦАХАЛ, - Нетаньягу

Про це пише CNN.

"На наступний день після закінчення війни Газа повинна бути роззброєна. І є тільки одна сила, яка може це забезпечити – ЦАХАЛ. Жодна міжнародна організація не може нести за це відповідальність. Ми бачили, що сталося з іншими місцями, куди ввели міжнародні сили з метою роззброєння", – сказав він.

Раніше Нетаньягу говорив, що роль Ізраїлю в безпеці в післявоєнній Газі буде головною всеохоплюючою військовою складовою, але не пояснив, що це означає.