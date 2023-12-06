Тільки одна сила здатна забезпечити роззброєння Гази і це ЦАХАЛ, - Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його армія повинна контролювати роззброєння Гази після війни з терористами угрупування ХАМАС
Про це пише CNN.
"На наступний день після закінчення війни Газа повинна бути роззброєна. І є тільки одна сила, яка може це забезпечити – ЦАХАЛ. Жодна міжнародна організація не може нести за це відповідальність. Ми бачили, що сталося з іншими місцями, куди ввели міжнародні сили з метою роззброєння", – сказав він.
Раніше Нетаньягу говорив, що роль Ізраїлю в безпеці в післявоєнній Газі буде головною всеохоплюючою військовою складовою, але не пояснив, що це означає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.76 Купівля 36.76Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.84Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе