Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Тільки одна сила здатна забезпечити роззброєння Гази і це ЦАХАЛ, - Нетаньягу

Тільки одна сила здатна забезпечити роззброєння Гази і це ЦАХАЛ, - Нетаньягу

6 грудня, 2023 середа
07:27
Світ Біньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його армія повинна контролювати роззброєння Гази після війни з терористами угрупування ХАМАС

Про це пише CNN.

"На наступний день після закінчення війни Газа повинна бути роззброєна. І є тільки одна сила, яка може це забезпечити – ЦАХАЛ. Жодна міжнародна організація не може нести за це відповідальність. Ми бачили, що сталося з іншими місцями, куди ввели міжнародні сили з метою роззброєння", – сказав він.

Раніше Нетаньягу говорив, що роль Ізраїлю в безпеці в післявоєнній Газі буде головною всеохоплюючою військовою складовою, але не пояснив, що це означає.

Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
збитий "Шахед"
5 грудня, 2023 вiвторок
Росія запустила кілька груп "шахедів": ворожі дрони добрались до західних областей, працювала ППО
Авдіївка
5 грудня, 2023 вiвторок
Сили оборони України відвоювали позиції біля Авдіївки, - ISW
безпілотник, дрон
5 грудня, 2023 вiвторок
У РФ заявили про атаку 41 безпілотника: 15 з них начебто збили над Азовським морем
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 грудня
07:58
Оновлено
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела створює комісію із "захисту" регіону сусідньої Гаяни. Там хочуть створити новий штат
07:47
Оновлено
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Літак, 13 танків, 40 бронемашин та 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:27
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 41 із 48 БПЛА
07:23
Зеленський
Лідери G7 проведуть онлайн-зустріч з президентом Зеленським
06:54
На фото: китайська ракета
Китай успішно запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій
06:36
військові РФ
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
06:34
ВООЗ
ВООЗ закликала усі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої
06:21
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
У Білому домі вважають, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня, - CNN
06:11
ЗСУ
ЗСУ просунулися на Авдіївському напрямку та змусили росіян відійти з двох позицій, - ISW
06:03
Сенат США
Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт, який включає допомогу Україні
04:46
британія україна
Велика Британія виділила майже $45 млн на гуманітарну допомогу Україні
03:27
Джо Байден
"Якби Трамп не балотувався, не впевнений, що балотувався б я", - Байден
03:09
Посол США в Угорщині звинуватив країну у "нехтуванні" інтересами союзників по НАТО та зміцнення зв’язків з РФ
02:48
олімпіада 2024
МОК розгляне можливість участі "нейтральних спортсменів" РФ та Білорусі в Олімпійських іграх 2024
02:26
Конгрес США
Держдеп США вважає, що Конгрес ухвалить допомогу Україні. Республіканці наполягають на міграційних вимогах
01:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Незаконна мобілізація, мілітаризація дітей, репресії: у Зеленського розповіли про злочини окупантів у Криму
01:17
Окупанти, ЗАЕС
МАГАТЕ провело ротацію місії на ЗАЕС
00:53
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного Суду Князєва, зменшивши заставу
00:22
Авдіївка
"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня
00:15
Оновлено
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
2023, вiвторок
5 грудня
23:58
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Яремчук забив перший м'яч за "Валенсію"
23:41
США Україна
Депортація дітей з України: США посилили санкції проти режиму Лукашенка
23:06
Андрій Єрмак
До США прибули Стефанчук, Умєров і Єрмак
22:31
Володимир Зеленський
Говорили про підготовку пілотів на F-16: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Нідерландів
22:12
Ексклюзив
Роман Костенко
Україна поступається у дипломатичній війні: полковник СБУ Костенко про зменшення постачання зброї для ЗСУ
22:05
на фото Володимир Зеленський
У Сенаті США заявили, що Зеленський скасував свій виступ в останній момент
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про світовий рекорд українського снайпера та проблеми масштабування виробництва дронів в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:39
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Сили оборони утримують позиції на лівобережній Херсонщині, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Личина й обставини. Зеленський станцював на граблях Порошенка
19:54
Асканія-Нова
Росіяни незаконно вивезли червонокнижних тварин із заповідника "Асканія-Нова"
19:25
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни
19:13
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
19:04
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 650-го дня війни: воїни ССО знищили ворожий склад боєприпасів і "град"  у Донецьку, а Фінляндія збільшить виробництво важких боєприпасів для України
19:00
Інтерв’ю
Депутатка ЄП Віола фон Крамон
Депутатка ЄП Віола фон Крамон про перспективи України щодо вступу в ЄС і НАТО та чому не можна піддаватися на шантаж Орбана
18:51
Ексклюзив
Польсько-український кордон
"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
18:43
Федір Веніславський
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
18:31
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні
18:29
Ексклюзив
Карта. Херсон_2811
ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
18:22
Кримінал
За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV