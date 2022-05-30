"Тільки успіх України може стримати Путіна від подальших атак на сусідні європейські країни":  експрезидент ФРН Йоахім Гаук закликав постачати зброю Україні

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Bild.

"Без зброї союзників у Другій світовій війні Європа була б під владою нацистів. Але навіть без цього історичного огляду нам має бути зрозуміло, що в нинішній ситуації ми маємо насамперед дати Україні слово. Якщо люди кажуть: ми хочемо боротися за свою свободу, ми навіть ризикуємо життям, тоді не наша справа - пояснювати їм із безпечного місця, що означає "правильно", - наголосив екс-президент Німеччини.

За його словами, українці захищають свободу і весь світ.

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"Тільки успіх України повинен утримати Путіна від подальших імперських атак на сусідні європейські країни. Заходу необхідно продовжувати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, але з позиції впевненості в собі і у своїх силах", - наголосив колишній глава німецької держави.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не зможе перемогти у розв'язаній проти України війні, а німецький народ думками і серцями завжди з українцями

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