"Тільки успіх України може стримати Путіна від подальших атак на сусідні європейські країни": експрезидент ФРН Йоахім Гаук закликав постачати зброю Україні
Колишній президент ФРН Йоахім Гаук вважає за необхідне підтримати Україну, зокрема постачанням зброї
Про це він розповів у інтерв'ю виданню Bild.
"Без зброї союзників у Другій світовій війні Європа була б під владою нацистів. Але навіть без цього історичного огляду нам має бути зрозуміло, що в нинішній ситуації ми маємо насамперед дати Україні слово. Якщо люди кажуть: ми хочемо боротися за свою свободу, ми навіть ризикуємо життям, тоді не наша справа - пояснювати їм із безпечного місця, що означає "правильно", - наголосив екс-президент Німеччини.
За його словами, українці захищають свободу і весь світ.
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"Тільки успіх України повинен утримати Путіна від подальших імперських атак на сусідні європейські країни. Заходу необхідно продовжувати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, але з позиції впевненості в собі і у своїх силах", - наголосив колишній глава німецької держави.
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