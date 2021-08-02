Тимановська пояснила чому боїться вертатися до Білорусі
Учасниця Олімпійських ігор в Токіо від Білорусі Христина Тимановська вважає, що вдома на неї чекає в'язниця
Про це вона заявила в інтерв'ю для Tribuna-Білорусь, передає Еспресо.TV.
"Тому що я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що на даний момент в Білорусі для мене небезпечно", - сказала легкоатлетка.
Водночас Тимановська наголосила, що жодним чином не порушувала білоруське законодавство.
"У тому-то й справа, що нічого не зробила, але при цьому мене позбавили права брати участь в бігу на 200 метрів і захотіли відправити додому", - наголосила Христина Тимановська.
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Також вона каже, що вже "отримала шквал негативу" на державному ТБ Білорусі.
"Мені надсилали інформацію і відео. Що я можу сказати? Вже коли побачила, як про мене кажуть по ТБ, що каже Азаренко (один з провідних пропагандистів режиму Лукашенка - ред.) та інші репортери, то в мене зникла до них будь-яка повага як до чоловіків, тому що вони дозволяють відносно дівчини неприємні слова. Я ж нічого такого не зробила, нічого не сказала. Політику не чіпала", - зазначила Тимановська.
Слід нагадати, що раніше Христина Тимановська разом з іншими опозиційно налаштованими спортсменами виступала з осудом насилля проти мирних білоруських протестувальників.
- За публічну критику НОК Білорусі спортивні функціонери її збірної у неділю, 1 серпня 2021 року, намагалися через Туреччину силою доправити Тимановську додому. Чи то у зв'язку з травмою, чи то з причини невідповідного психологічного стану.
- Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.
- Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.
- Зараз бігунка перебуває під охороною токійського летовища Ханеда.
- З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.
- Чехія та Польща готові надати їй притулок.
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