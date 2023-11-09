Тимчасовий коридор працює попри атаки РФ: у Мінінфраструктури сказали, скільки суден стоять під завантаження

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Рух суден продовжується як на вихід, так і на вхід до портів Великої Одеси. 6 суден з 231 тис. тонн агропродукції на борту вийшли з портів Великої Одеси та рухаються у напрямку Босфору. 5 суден очікують на захід до портів під завантаження", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що рух українським коридором не припинявся попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру.

"З 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 млн тонн агро- та металопродукції, 116 суден зайшли під завантаження до портів Одеса, Чорноморськ і Південний", - повідомили у міністерстві.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Водночас із початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.