Тимчасово окупований Шахтарськ грузне у смітті: росіяни "мобілізували" майже всіх комунальників

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Більшість працівників окупанти призвали на війну, інша частина втекла від війни. Відтак вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація вимушена просити зменшити плани з мобілізації та прислати робочу силу", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що окупанти заводять на Донеччину сміття з сусіднього Ростова, бо там сміттєзвалища вже переповнені, а від ідеї побудувати нові полігони у Ростовській області відмовились через екологічний стан регіону.