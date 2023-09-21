Тимчасово окупований Шахтарськ грузне у смітті: росіяни "мобілізували" майже всіх комунальників
Тимчасово окупований росіянами Шахтарськ Донецької області тоне у смітті, адже його немає кому вивозити – загарбники забрали на фронт майже всіх комунальників
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Більшість працівників окупанти призвали на війну, інша частина втекла від війни. Відтак вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація вимушена просити зменшити плани з мобілізації та прислати робочу силу", - йдеться у повідомленні.
ЦНС зазначає, що окупанти заводять на Донеччину сміття з сусіднього Ростова, бо там сміттєзвалища вже переповнені, а від ідеї побудувати нові полігони у Ростовській області відмовились через екологічний стан регіону.
- У грудні минулого року стало відомо, що окупаційна влада Донеччини передала всю комунальну техніку на потребу російській армії.
- У серпні ЦНС повідомляв, що росіяни вирішили обладнати сміттєві звалища на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області й вивозити туди сміття з РФ.
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