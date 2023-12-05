Time назвав найкращого спортсмена 2023 року

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на сайт Time.

У виданні не розголошують, хто були головними конкурентами Ліонеля Мессі у боротьбі за титул спортсмен року. Time відзначає, що трансфер аргентинця в МЛС кардинально змінює історію футболу у США.

Домашня відвідуваність "Інтер" Маямі виросла на 40%, що стало найбільшим прогресом у лізі. Аналіз Miami Herald показав, що клуб став першим в МЛС, хто в середньому збирає на стадіоні понад 30 тис. уболівальників за матч.

У день дебюту Мессі за "Інтер" Маямі Apple отримала близько 110 тис. підписок у США на свою послугу MLS Season Pass - зростання на 1700% порівняно з попереднім днем. Відтоді, як Мессі приєднався до "Маямі", показники Apple в Аргентині, Бразилії, Мексиці та Європі ростуть від нуля до значних результатів.

На рахунку 36-річного Мессі 14 матчів, 11 голів та 5 асистів у цьому сезоні.